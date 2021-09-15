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Мировые цены на нефть растут 15 сентября после публикации статистики от API о снижении запасов
08:16 15.09.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.52 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,63%, до 74,06 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,64%, до 70,91 доллара за баррель.
Нефтяные инвесторы в среду оценивают данные о снижении запасов нефти от Американского института нефти (API). Так, запасы "черного золота" за неделю по 10 сентября сократились в США на 5,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,9 миллиона баррелей.
Данные минэнерго о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду.
Трейдеры также продолжают следит за климатической ситуацией в Мексиканском заливе, где в начале неделе ураган "Николас" надвигался на штат Техас.
"Хотя отключение электроэнергии из-за урагана ненадолго перекрыло крупнейший в США трубопровод, по которому нефть идет из Хьюстона на северо-восток, его влияние на добычу на шельфе было относительно ограниченным", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
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