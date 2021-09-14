Финансовые новости
- |
- 14.09.21
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на бензин 14 сентября стабилизировались
14:47 14.09.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз также стабилен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,91 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,87 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,15 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 17,49 гривен за литр (0,00 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конец мнимой деолигархизации. Зачем французы сравнили Зеленского с пособниками нацистов
|Cherchez la femme: Кто та женщина-олигарх, о которой говорил Данилов
|Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом
|Вадим Денисенко: Переход на латиницу — красивая фишка, которая может создать большие проблемы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин 14 сентября повысил ставки по краткосрочным облигациям в гривне
|Дефицит внешней торговли Украины товарами за 7 мес.-2021 сократился на 26,2%
|Солидарная пенсионная система де-факто банкрот – глава CASE Украина
|Депутаты от партии Зеленского предложили выделить еще 15 миллиардов на ремонт дорог
|Зеркаль: заявления РФ о сроках запуска «Северного потока-2» далеки от реальности
|Цены на бензин 14 сентября стабилизировались
Это интересно
|Суд в Нидерландах признал таксистов Uber наемными работниками
|Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке
|Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple
|Суд посчитал заявления Apple об опасности вредоносного ПО для Mac преувеличением
|Завершился суд Epic против Apple: последнюю обязали разрешить сторонние способы оплаты в приложениях
|Пекин предписал Alibaba и Tencent открыть друг другу платформы
|Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов