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МЭА: страны ОПЕК+ в августе выполнили сделку на 116%: ОПЕК - на 118%, не-ОПЕК - на 112%
12:14 14.09.2021 |
Страны ОПЕК+ в августе исполнили соглашение по ограничению нефтедобычи на 116%, подсчитали аналитики МЭА.
Так, участники ОПЕК выполнили обязательства на 118%, а страны, не входящие в картель, - на 112%.
В частности, из числа представителей ОПЕК существенно перевыполнила сделку Нигерия (253%), где возникли проблемы на терминале Forcados, что привело к объявлению форс-мажора. МЭА пишет, что 9 сентября форс-мажор был снят после завершения ремонта, поэтому поставки, по всей видимости, возобновятся. Впрочем, отмечает МЭА, в Нигерии отмечаются проблемы и на других инфраструктурных мощностях - Qua Iboe и Escravos.
Добыча нефти в России в августе выросла на 90 тыс. б/с - до 9,71 млн б/с, что соответствует исполнению сделки ОПЕК+ на 92%, подсчитали в МЭА. Добыча нефти с конденсатом снизилась на 50 тыс. б/с - до 10,77 млн б/с - из-за пожара на заводе "Газпрома" (MOEX: GAZP) по переработке конденсата. В целом производство конденсата в августе в России снизилось на 140 тыс. б/с - до 710 тыс. б/с, полагают аналитики.
МЭА подсчитало также, что свободные добычные мощности "Роснефти" (MOEX: ROSN) составляют около 200 тыс. б/с, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в короткие сроки может увеличить добычу на 100 тыс. б/с, "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) - на 50 тыс. б/с.
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