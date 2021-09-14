МЭА: страны ОПЕК+ в августе выполнили сделку на 116%: ОПЕК - на 118%, не-ОПЕК - на 112%

Страны ОПЕК+ в августе исполнили соглашение по ограничению нефтедобычи на 116%, подсчитали аналитики МЭА.

Так, участники ОПЕК выполнили обязательства на 118%, а страны, не входящие в картель, - на 112%.

В частности, из числа представителей ОПЕК существенно перевыполнила сделку Нигерия (253%), где возникли проблемы на терминале Forcados, что привело к объявлению форс-мажора. МЭА пишет, что 9 сентября форс-мажор был снят после завершения ремонта, поэтому поставки, по всей видимости, возобновятся. Впрочем, отмечает МЭА, в Нигерии отмечаются проблемы и на других инфраструктурных мощностях - Qua Iboe и Escravos.

Добыча нефти в России в августе выросла на 90 тыс. б/с - до 9,71 млн б/с, что соответствует исполнению сделки ОПЕК+ на 92%, подсчитали в МЭА. Добыча нефти с конденсатом снизилась на 50 тыс. б/с - до 10,77 млн б/с - из-за пожара на заводе "Газпрома" (MOEX: GAZP) по переработке конденсата. В целом производство конденсата в августе в России снизилось на 140 тыс. б/с - до 710 тыс. б/с, полагают аналитики.

МЭА подсчитало также, что свободные добычные мощности "Роснефти" (MOEX: ROSN) составляют около 200 тыс. б/с, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в короткие сроки может увеличить добычу на 100 тыс. б/с, "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) - на 50 тыс. б/с.