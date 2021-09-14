МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2021г на 105 тыс. б/с, в 2022г - повысило на 85 тыс. б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста спроса на нефть в 2021 году на 105 тыс. баррелей в сутки, до 5,2 млн б/с, из-за ухудшения ситуации с пандемией в III кв. 2021 года, говорится в ежемесячном отчете организации.

Оценка роста на 2022 год повышена на 85 тыс. б/с - до 3,2 млн б/с. Соответственно, в 2021 году МЭА ожидает, что спрос на нефть составит 96,1 млн б/с, а по итогам 2022 года вырастет до 99,4 млн б/с.

"Мировой спрос на нефть по-прежнему находится под давлением опасного штамма "дельта" COVID-19 в ключевых регионах-потребителях, особенно в некоторых частях Азии. После сильного роста в июне, по нашим оценкам, в течение сентября мировое потребление нефти сократится в среднем на 310 тыс. б/с. Тем не менее, спрос на нефть в III кв. 2021 года, по прогнозам, вырастет на 2,1 млн б/с по сравнению со II кв. 2021 года и достигнет 97,2 млн баррелей в сутки на фоне сильного отложенного спроса на поездки", - отмечают аналитики.

Согласно отчету, оценка спроса на III кв. 2021 года ухудшена по сравнению с предыдущей на 200 тыс. б/с, в IV кв. - на 100 тыс. б/с, но прогноз по II кв. улучшен на 300 тыс. б/с, что в целом по году дало ухудшение прогноза на 100 тыс. б/с.

На 2022 год МЭА улучшил оценку спроса в I кв. и II кв. - на 100 тыс. б/с, в III кв. - на 200 тыс. б/с, но в IV кв. - понизил на 100 тыс. б/с, что в целом по году дало улучшение оценки примерно на 100 тыс. б/с. Согласно расчетам, в двух последних кварталах 2022 года потребление нефти будет превышать 100 млн б/с - допандемийный уровень.

В целом у МЭА оценки более сдержанные, чем опубликованные в понедельник прогнозы ОПЕК, который резко повысил оценку спроса на 2022 год и ожидает, что в 2021 году тот составит 96,7 млн б/с, а в 2022 году - 100,83 млн б/с.

По оценке МЭА, коммерческие запасы стран ОЭСР в июле выросли на 34,4 млн баррелей и составили 2,85 млрд барр., что на 185,7 млн барр. ниже среднего показателя за 2016-2020 годы и на 120,3 млн барр. ниже среднего показателя за пять лет до COVID-19 (2015-2019 годы - ИФ).