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Мировые цены на нефть растут на опасениях относительно ее добычи в Ливии и Мексиканском заливе
08:31 14.09.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром растут на опасениях относительно ее добычи в Ливии и Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.02 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,63%, до 73,97 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,71%, до 70,95 доллара за баррель.
Аналитики ANZ заявили газете Wall Street Journal о том, что протестующие в Ливии закрыли крупнейший нефтяной терминал Es Sider через несколько дней после его перезапуска после предыдущих демонстраций, и это скажется на ценах.
Кроме того, по их данным, на американский штат Техас надвигается ураган "Николас". "Текущая траектория урагана указывает на то, что нефтеперерабатывающие заводы в Техасе могут выйти из строя", - добавили эксперты.
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