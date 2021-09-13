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Нефть 13 сентября слабо дорожает на последствиях урагана «Ида»
08:38 13.09.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно растут, поскольку после урагана "Ида" некоторые добычные мощности в Мексиканском заливе всё ещё не восстановлены, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.58 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,29%, до 73,13 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,36%, до 69,97 доллара за баррель.
На рынке нефти в понедельник утром наблюдается положительная динамика, поскольку рынки с трудом оправляются от ущерба, нанесенного ураганом "Ида".
"Почти через две недели после того, как ураган обрушился на Мексиканский залив, добычные мощности, обеспечивающие более миллиона баррелей в день, все еще недоступны", - отметили аналитики ANZ, слова которых приводит газета The Wall Street Journal.
Инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК. Аналитики полагают, что альянс, вероятно, пересмотрит в сторону понижения свой прогноз роста спроса на 2022 год, поскольку распространение коронавирусного штамма "дельта" угрожает темпам восстановления выработки топлива.
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