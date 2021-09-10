СУГ в сентябре дешеветь не будет, — трейдеры

Средняя стоимость сжиженного газа в Украине в течении недели с 3 по 10 сентября не изменилась, и на конец недели составила 29 830 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Трейдеры отмечают, что в общем украинский рынок сбалансирован. Исключение по-прежнему составляют ряд восточных регионов.

Регион Рабочая стоимость Столичный 29 300 – 29 800 Восточный 29 500 – 30 000 Западный 29 700 – 30 000 Южный 29 400 – 29 800

По мнению операторов рынка, стоимость сжиженного газа до конца сентября не получит оснований для снижения. Поддержанию рекордных ценников будет способствовать как упомянутый локальный дефицит в восточной части страны, так и безалтернативность дорогого ресурса, который будет поставляться до конца месяца.

К примеру, входная цена ресурса, «ТШО» и «Лукойла», привязанного к украинской котировке Argus, сегодня колеблется на ГНС восточных регионов в пределах 29 400-29 900 грн/т, что соответствует отпускной цене.

«На данный момент мы не видим поводов для резкого снижения или повышения цен, думаю, они будут стабильны. Так как ресурса на вторую половину сентября ожидается немного, его нехватка может оставить, ценны на текущем уровне до конца месяца»- отметил в комментарии enkorr руководитель газового направления «Надежды» Станислав Батраченко.

Ценовой ориентир на конец сентября-начало октября задают текущие предложения спотовых партий в РФ. «Сегодня торгуется ресурс с отгрузкой в третьей декаде сентября. Цена - $740/т и выше, а это около 29700 грн на ГНС. То есть в начале октября дешевле газа не будет», - считает руководитель одной из оптовых структур.

С ним соглашается коллега из Полтавы: «термов на всех не хватит и тот спот по $740-760/т будут покупать компании, которым нужно снабжать сети и обеспечивать контракты. Этот ресурс будет удерживать цены от падения еще в начале октября».

По его мнению, более дешевого газа в сентябрьском горизонте не предвидится, поэтому стоит ориентироваться на этот ценовой уровень. В частности, на фоне высокой стоимости СУГ в Средней Азии, ожидать спотовых поставок из Казахстана не стоит. Аналогичным образом обстоят дела в Восточной Европе. «Польша на голодном пайке, люди закупают пропан на зиму для отопления, из-за чего цены там растут», - говорит трейдер.

Другой оператор отметил, что ТШО предложил небольшие спотовые партии с премией +$8/т, что на $3/т выше условий терм-контрактов. «Непонятно на что расчет. Тут и без премии «роснефтевый» газ дешевле выходит долларов на 50», - рассуждает трейдер.

Другие источник как белорусские производители и перевалки также не имеют каких-либо интересных предложений.

Ссылаясь на сложившийся ресурсно-ценовой расклад, часть опрошенных трейдеров допускает и роста до конца сентября. «Локальный дефицит ресурса на востоке Украины поддержит цены на текущем уровне, в случае обострения ресурсной ситуации не исключается и небольшой рост»,- считает начальник отдела продаж «Захидекотоп» Михаил Леоньтев.

Операторы рынка единогласно говорят о том, что заметного снижения цен можно ожидать после первой декады октября. Так, уже наметилось сезонное плавное падение цена на российско-украинской границе и рост польского индекса.