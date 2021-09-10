За неделю (3-10 сентября) топливо в рознице подорожало на 15-60 коп/л

За неделю (3-10 сентября), средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 6 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 19 коп./л — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 24 коп./л, до 28,15 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельное топливо — на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 24-41 коп./л, а ДТ — на 37 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 41-50 коп./л.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Параллель», UPG, «Рур груп», «Автопорт», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 15-60 коп./л (см. табл).

В то же время бензины на станциях сети Prime подешевели на 50 коп/л, а дизельное топливо подорожало на 40 коп/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 на 10 сентября, грн/л:

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,99 0,00 30,94 0,41 28,69 0,58 WOG 29,99 0,00 30,94 0,41 28,69 0,58 Авиас 27,95 0,00 28,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 28,00 0,00 29,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 29,65 0,24 30,63 0,41 28,30 0,37 Shell 30,19 0,40 30,94 0,41 28,69 0,58 SOCAR 30,48 0,50 30,94 0,41 32,98 0,00 БРСМ-Нафта 28,10 0,00 29,10 0,00 26,68 0,14 KLO 29,89 0,00 30,39 0,20 28,29 0,40 Параллель 29,99 0,00 30,94 0,41 30,49 0,50 Автотранс 29,18 0,20 30,48 0,50 28,58 0,60 UPG 29,30 0,00 30,30 0,00 26,90 0,50 SUNOIL 28,53 0,00 29,53 0,00 28,02 0,00 BVS 29,29 0,50 30,19 0,40 28,29 0,50 Chipo 29,00 0,22 30,00 0,22 27,56 0,24 Авантаж 7 27,95 0,00 28,95 0,00 26,35 0,00 Prime 29,50 -0,50 30,50 -0,50 26,70 0,40 Marshal 27,90 0,00 28,90 0,00 26,60 0,50 Mango 28,29 0,30 29,29 0,30 26,69 0,20 Motto 28,11 0,13 29,08 0,17 26,61 -0,08 Средняя цена в Украине: 28,91 0,06 29,87 0,19 28,15 0,24

Как сообщал enkorr, 3 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн/л, для дизтоплива — до 21,69 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 28,69 грн/л.