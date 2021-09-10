Финансовые новости
- |
- 10.09.21
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дорожает 10 сентября в рамках коррекции после падения в цене на 1,5% днем ранее
08:47 10.09.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения торговым днем ранее на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,69%, до 71,94 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6%, до 68,56 доллара за баррель.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционный рост после снижения на 1,5% торговым днем ранее. Такой динамике способствовала статистика по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 сентября, снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,9 миллиона баррелей. При этом аналитики предполагали, что показатель снизится на 4,6 миллиона баррелей.
Кроме того, снижению цен на "черное золото" способствовало заявление государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР, которое впервые выставит на аукцион нефть из государственных резервов, чтобы ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье. Покупателями станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых
|Долой внешнее управление. Как Витренко укрепляют в «Нафтогазе»
|Вадим Денисенко: Правительство нужно снимать до того, как начинаются бунты
|Независимые члены набсовета «Нафтогаза» назвали причиной отставки действия главы правления НАК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дорожает 10 сентября в рамках коррекции после падения в цене на 1,5% днем ранее
|В Нидерландах начали ходить грузовые корабли с питанием от батарей в сменных контейнерах
|До конца 2021 года в США будут построены первые гравитационные батареи
|КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы
|Госдеп США прокомментировал ситуацию в Нафтогазе
|ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении «ДТЭК Захидэнерго» от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э
Это интересно
|Представлен первый в истории Smart размером с MINI Countryman
|40% web-трафика исходит от вредоносных ботов
|Microsoft запустила Start — персонализированную новостную ленту для Windows 11, мобильных устройств и не только
|Google добавила в приложение Gmail поддержку звонков
|Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра
|BMW показала электрокар, полностью сделанный из вторсырья
|Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара