Цены на бензин 9 сентября возобновили рост

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,91 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,87 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,15 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,49 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива - 28,69 гривен за литр.