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Цены на бензин 8 сентября приостановили рост
17:50 08.09.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 8 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,90 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,86 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,13 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (0,00 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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