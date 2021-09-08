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Нефть слабо дорожает 8 сентября на последствиях урагана «Ида»
08:35 08.09.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром символически растут - главным образом американская марка WTI - после снижения торговым днем ранее, в то время как эксперты оценивают скорость восстановления нефтедобычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03%, до 71,71 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,22%, до 68,5 доллара за баррель.
По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок, вероятно, сосредоточит внимание на скорости восстановления добычи нефти в США, в Мексиканском заливе, после урагана "Ида".
Этот ураган в конце августа обрушился на южный штат Луизиана, пересек страну, вызвав обильные осадки и подтопления на восточном побережье США, и привел к перебоям в поставках "черного золота".
Через пять дней после урагана более 90% добычи все еще была остановлено, и "это означает, что на рынке все еще не хватает около 1,7 миллиона баррелей сырой нефти в день", добавили эксперты Commerzbank.
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