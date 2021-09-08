Топливо 7 сентября продолжило дорожать в рознице

Сегодня, 7 сентября, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 3 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 3 коп./л — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 4 коп./л, до 28,13 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть AMIC. Компания подняла цену на все виды топлива на 19-31 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,65 грн/л, А-95 — до 30,63 грн/л, ДТ — до 28,30 грн/л.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как Prime, Chipo, «Катрал», Mango и др. подняли цены на топливо в пределах 20-40 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, 3 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн/л, для дизтоплива — до 21,69 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 28,69 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 6 на 7 сентября, грн/л: