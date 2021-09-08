Финансовые новости
- |
- 08.09.21
- |
- 02:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Топливо 7 сентября продолжило дорожать в рознице
21:31 07.09.2021 |
Сегодня, 7 сентября, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 3 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 3 коп./л — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 4 коп./л, до 28,13 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть AMIC. Компания подняла цену на все виды топлива на 19-31 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,65 грн/л, А-95 — до 30,63 грн/л, ДТ — до 28,30 грн/л.
В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 коп./л).
Такие сети как Prime, Chipo, «Катрал», Mango и др. подняли цены на топливо в пределах 20-40 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, 3 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн/л, для дизтоплива — до 21,69 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 28,69 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 6 на 7 сентября, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,65
|
0,19
|
30,63
|
0,31
|
28,30
|
0,29
|
Shell
|
30,19
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
SOCAR
|
30,48
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,10
|
0,00
|
29,10
|
0,00
|
26,63
|
0,00
|
KLO
|
29,89
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Параллель
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Автотранс
|
29,18
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
UPG
|
29,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Prime
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
26,50
|
0,20
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
BVS
|
29,29
|
0,50
|
30,19
|
0,40
|
28,19
|
0,40
|
Chipo
|
29,00
|
0,22
|
30,00
|
0,22
|
27,56
|
0,24
|
Авантаж 7
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Катрал
|
29,89
|
0,00
|
30,87
|
0,40
|
26,97
|
0,00
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
Mango
|
28,29
|
0,30
|
29,29
|
0,30
|
26,69
|
0,20
|
Укргаздобыча
|
29,90
|
0,00
|
30,90
|
0,40
|
28,50
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
28,91
|
0,03
|
29,87
|
0,03
|
28,13
|
0,04
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
|Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США
|Неожиданно пришла осень: Хватит ли Украине угля и где его будут покупать
|Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аукцион по приватизации завода «Большевик» состоится 27 октября
|Шмыгаль поручил готовить объявление конкурса в наблюдательный совет Нафтогаза
|В Украине спрос на бывшие в употреблении легковушки вырос на 56%
|Топливо 7 сентября продолжило дорожать в рознице
|Импорт бензинов в августе приблизился к рекорду 4-летней давности
|Добыча газа сократилась с начала года на 4%, – Оператор ГТС
Это интересно
|Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
|Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек
|Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra
|Илон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценарием
|Twitter начал тестировать «безопасный режим» — он автоматически очистит ленту от оскорбительных твитов