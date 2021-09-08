Финансовые новости
- |
- 08.09.21
- |
- 02:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Импорт бензинов в августе приблизился к рекорду 4-летней давности
21:27 07.09.2021 |
Импорт автомобильных бензинов в Украину в августе 2021 г. составил 137,6 тыс. т, что на 26% больше показателя августа прошлого года (109,2 тыс. т). Приблизительно такой же объем импорта бензинов в последний раз был зафиксирован в августе-2017 - 141 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Основной прирост в августе-2021 пришелся на поставки из Беларуси. В частности, белорусские НПЗ отправили в Украину 101 тыс. т бензинов при нормативных 80-85 тыс. т в месяц.
Как объяснили в «А-95», увеличение импорта из РБ, в первую очередь, связано с выполнением контрактных обязательств по ежемесячной отгрузке, которые в полной мере не были выполнены в предыдущие летние месяцы из-за ремонтных работ на Мозырском НПЗ. Напомним, в июне из Беларуси было поставлено порядка 44 тыс. т бензинов, в июле - 70 тыс. т.
Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов по итогу августа выступили сети ОККО и WOG - 39,8 тыс. т (+48% к августу-2020) и 15,6 тыс. т (+3,8%) соответственно. На UPG пришлось 11 тыс. т, что почти в два раза больше, чем в августе прошлого года (6,4 тыс. т).
«БРСМ-Нафта» (через «Катма Груп») сохранила поставки белорусских бензинов на прошлогоднем уровне - 9,6 тыс. т. Отметим, что фирма остается единственной, кто импортирует исключительно марку А-92, изготавливая бензин с октаном 95 на мини-НПЗ и нефтебазах.
Отгрузки бензинов по итогу августа с НПЗ PNK ORLEN выросли на 75%, до 36,6 тыс. т. Основными поставщиками литовского ресурса стали WOG и ОККО, импортировавшие по 12,5 тыс. т и 8 тыс. т соответственно. «Сокар Украина» поставила 4,8 тыс. т литовского ресурса, «Амик Украина» - 3 тыс. т, «Альянс Ойл Украина» - 2,1 тыс. т и «Авантаж» - 400 т.
По итогам января-августа текущего года в Украину было импортировано 814 тыс. т бензинов, что на 16% больше показателя восьми месяцев прошлого года.
Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% - до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
|Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США
|Неожиданно пришла осень: Хватит ли Украине угля и где его будут покупать
|Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аукцион по приватизации завода «Большевик» состоится 27 октября
|Шмыгаль поручил готовить объявление конкурса в наблюдательный совет Нафтогаза
|В Украине спрос на бывшие в употреблении легковушки вырос на 56%
|Топливо 7 сентября продолжило дорожать в рознице
|Импорт бензинов в августе приблизился к рекорду 4-летней давности
|Добыча газа сократилась с начала года на 4%, – Оператор ГТС
Это интересно
|Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
|Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек
|Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra
|Илон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценарием
|Twitter начал тестировать «безопасный режим» — он автоматически очистит ленту от оскорбительных твитов