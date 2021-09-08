Импорт бензинов в августе приблизился к рекорду 4-летней давности

Импорт автомобильных бензинов в Украину в августе 2021 г. составил 137,6 тыс. т, что на 26% больше показателя августа прошлого года (109,2 тыс. т). Приблизительно такой же объем импорта бензинов в последний раз был зафиксирован в августе-2017 - 141 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Основной прирост в августе-2021 пришелся на поставки из Беларуси. В частности, белорусские НПЗ отправили в Украину 101 тыс. т бензинов при нормативных 80-85 тыс. т в месяц.

Как объяснили в «А-95», увеличение импорта из РБ, в первую очередь, связано с выполнением контрактных обязательств по ежемесячной отгрузке, которые в полной мере не были выполнены в предыдущие летние месяцы из-за ремонтных работ на Мозырском НПЗ. Напомним, в июне из Беларуси было поставлено порядка 44 тыс. т бензинов, в июле - 70 тыс. т.

Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов по итогу августа выступили сети ОККО и WOG - 39,8 тыс. т (+48% к августу-2020) и 15,6 тыс. т (+3,8%) соответственно. На UPG пришлось 11 тыс. т, что почти в два раза больше, чем в августе прошлого года (6,4 тыс. т).

«БРСМ-Нафта» (через «Катма Груп») сохранила поставки белорусских бензинов на прошлогоднем уровне - 9,6 тыс. т. Отметим, что фирма остается единственной, кто импортирует исключительно марку А-92, изготавливая бензин с октаном 95 на мини-НПЗ и нефтебазах.

Отгрузки бензинов по итогу августа с НПЗ PNK ORLEN выросли на 75%, до 36,6 тыс. т. Основными поставщиками литовского ресурса стали WOG и ОККО, импортировавшие по 12,5 тыс. т и 8 тыс. т соответственно. «Сокар Украина» поставила 4,8 тыс. т литовского ресурса, «Амик Украина» - 3 тыс. т, «Альянс Ойл Украина» - 2,1 тыс. т и «Авантаж» - 400 т.

По итогам января-августа текущего года в Украину было импортировано 814 тыс. т бензинов, что на 16% больше показателя восьми месяцев прошлого года.

Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% - до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т.