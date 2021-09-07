Нефть дешевеет 7 сентября на росте опасений за спрос на сырье в свете ухудшения эпидемиологической обстановки

Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем на росте опасений за снижение спроса на сырье в свете ухудшения эпидемиологической обстановки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.30 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,55%, до 71,82 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,31%, до 68,38 доллара за баррель.

Утром нефть торговалась без единой динамики. Рост стоимости нефти марки Brent поддержала сильная статистика из Китая, которая ослабила опасения за спрос на сырье. К тому же, Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии.

При этом коронавирус продолжает распространяться. Ранее в сентябре стали появляться сообщения о распространении нового штамма "мю", который при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител. Трейдеры опасаются, что рост случаев заражения может вновь привести к ужесточению ограничительных мер, что ставит под угрозу восстановление спроса на нефть.