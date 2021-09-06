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Бензин на АЗС 6 сентября подорожал после публикации новой максимальной цены
16:47 06.09.2021 |
Розничные сети АЗС за выходные (4-6 сентября) подняли цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельное топливо — на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 5-11 коп./л, а ДТ — на 7 коп./л.
SOCAR повысила стоимость бензинов на 41-50 коп./л.
Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Параллель», UPG, «Рур груп», «Автопорт», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 5-60 коп./л (см. табл).
Как сообщал enkorr, 3 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн/л, для дизтоплива — до 21,69 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 28,69 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 6 сентября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,41
|
28,69
|
0,58
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,41
|
28,69
|
0,58
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,46
|
0,05
|
30,32
|
0,11
|
28,01
|
0,07
|
Shell
|
30,19
|
0,40
|
30,94
|
0,41
|
28,69
|
0,58
|
SOCAR
|
30,48
|
0,50
|
30,94
|
0,41
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,10
|
0,00
|
29,10
|
0,00
|
26,63
|
0,09
|
KLO
|
29,89
|
0,00
|
30,39
|
0,20
|
28,29
|
0,40
|
Параллель
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,41
|
30,49
|
0,50
|
Автотранс
|
29,18
|
0,20
|
30,48
|
0,50
|
28,58
|
0,60
|
UPG
|
29,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
26,90
|
0,50
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
Рур груп
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,41
|
28,69
|
0,58
|
Chipo
|
28,78
|
0,00
|
29,78
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
Авантаж 7
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Автопорт
|
30,50
|
0,30
|
30,90
|
0,40
|
28,40
|
0,40
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
Mango
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Motto
|
28,25
|
0,27
|
29,26
|
0,35
|
26,71
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
28,88
|
0,03
|
29,83
|
0,15
|
28,10
|
0,19
|
|
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