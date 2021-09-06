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Прибыльность розничной торговли нефтепродуктами в 2021 году снизилась — «А-95»
12:35 06.09.2021 |
Прибыльность продаж бензина и дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях в 2021 году снизилась. Это обусловлено стабилизацией внешнего рынка и отсутствием рисков, характерных для 2020 года в связи с пандемией COVID-19. К таким выводам пришли эксперты Консалтинговой группы «А-95» по итогам специального исследования.
В «А-95» выделили четыре ключевые группы игроков розничного рынка:
* премиальные сети (ОККО, WOG, Shell, Socar и ряд других общей численностью 885 станций, 12% от общего количества в стране);
* медиум-сегмент (AMIK, Glusco, UPG, KLO и другие, всего около 950 АЗС, 12%);
* консолидированная сеть группы «Приват» (1 500 АЗС, 20%);
* дискаунтеры (Мotto, «БРСМ», «Авантаж», Sun Oil и другие общей численностью 3 626 станций, 47%).
Оценка прибыльности, как отмечают в Консалтинговой группе «А-95», была произведена исходя из стоимости крупнооптовых партий нефтепродуктов, цен розничной реализации и дисконтной политики каждой группы игроков, затрат на содержание АЗС, принятых за 1,5 грн/л (без НДС).
Расчетная маржинальность АЗС Украины в 2020-2021 гг., коп./л (без НДС)
Отмечается, что наибольшее снижение маржинальности произошло по бензину: от 1,3 грн/л у сетей медиум-сегмента до 2,1 грн/л в сети группы «Приват». При этом сети-дискаунтеры показывают расчетную убыточность на протяжении 12 месяцев - с июля 2020 года.
«Мы не верим в убыточность торговли таким популярным продуктом как бензин, на который приходится 30% реализации. Данный феномен, когда половина рынка якобы торгует в убыток, мы объясняем торговлей фальсифицированным бензином в комплексе с массовыми схемами по бескассовым операциям c наличными, которые охватывают все марки топлив, реализуемых на АЗС», - заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
Самым маржинальным продуктом в топливном ритейле остается дизельное топливо, продажи которого также значительно утратили рентабельность в 2021 году.
Единственной позицией, которая сохранила прошлогодний показатель маржинальности и даже смогла немного улучшить его, стал сжиженный газ.
«Вопреки прогнозам скептиков, исторические ценовые максимумы и сужение спреда с бензином не привело к провалу потребления автогаза и позволило ритейлерам частично перекрыть потери от снижения рентабельности бензина», - подчеркнули в «А-95».
Эксперты также оценили влияние госрегулирования на доходность розничной торговли, которое было введено 14 мая 2021 года. Для этого было проведено сравнение маржинальности с января по апрель и с мая по июль 2021 года.
«По бензину и дизтопливу в основном пострадали представители двух нижних ценовых сегментов - дискаунтеры и группа «Приват», которым для сохранения продаж пришлось дистанциироваться от премиум-сегмента, на который преимущественно было направлено госрегулирование», - отметили в «А-95».
Снижение доходности АЗС в 2021 году эксперты считают признаком нормализации на рынке в целом и возвратом к нормативным значениям после «ковидного» 2020 года, переполненного ценовыми перепадами и опасениями по поводу последствий пандемии.
«Снижение дисконтов, а с ними и торговых наценок привело к обострению конкуренции и обнажило проблемы рынка. Растущие объемы добычи сырья для мини-НПЗ, импорт безакцизных октаноповышающих растворителей, уход от торговли заводским топливом и, как следствие, увеличение количества жалоб потребителей на качество топлива - это те признаки и сигналы, которые требуют повышенного внимания властей», - заявил Сергей Куюн.
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