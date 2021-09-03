CУГ в опте сохраняет спокойствие

Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине за неделю с 27 августа по 3 сентября практически не изменилась и на конец недели составила 29 820 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Участники рынка отмечают, что к концу августа рынок сбалансировался. Так же собеседники издания сообщают о начале сезонного снижения потребления, которое несколько усилилось в связи с ухудшением погоды.

Наивысшие цены сохраняются в западных областях, в Полтавской области рабочий диапазон самый низкий, хотя, по словам трейдеров, периодически в восточной части страны возникают локальные дефициты ресурса. Так, придерживая ресурс, ряд торговцев огласили ценник выше 30 000 грн/т. Трейдеры не исключают, что из-за блокирования ГНС «БРСМ-Нафты» в Волчанске спрос в регионе может дополнительно повыситься.

Регион Рабочая стоимость Столичный 29 400-29 900 Восточный 29 400-30 000 Западный 29 800-30 300 Южный 29 400- 29 800

Операторы рынка признают, что в ожидании дальнейшего роста цен было законтрактовано много ресурса, поэтому нередко приходится продавать газ, особенно приобретенный по привязанным к украинской котировке контрактам, практически по себестоимости. В то же время обоснованной ценой на сегодня большинство трейдеров считает 30 000 грн/т. «Цену держит ресурс «Роснефти», цены которого привязаны к Бресту (котировка Argus daf Brest — ek) и который почти на $65 выходит дешевле», — говорит представитель компании-импортера ТШО.

Как сообщалось ранее, импорт сжиженного газа в августе достиг 146,1 тыс. т, что больше на 8%, или на 10,6 тыс. т, чем было поставлено в июле этого же года.