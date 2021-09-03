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Цены на бензин прекратили снижение, дизельное топливо дешевеет
21:11 03.09.2021 |
Розничные цены на бензин и автогаз Украине 3 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо подешевело на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,85 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,68 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,90 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (0,00 гривен).
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