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Цены на бензин прекратили снижение, автогаз дорожает
17:07 02.09.2021 |
Розничные цены на бензин Украине 2 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подорожали на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,85 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,68 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,91 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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