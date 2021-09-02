Страны ОПЕК+ продолжат курс на ежемесячный рост добычи по 400 тысяч б/с

Страны ОПЕК+ договорились продолжить придерживаться текущих условий сделки, увеличат добычу нефти в октябре на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Согласован дальнейший рост добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в октябре", - сказал собеседник агентства о решении, принятом на заседании альянса ОПЕК+.

Он добавил, что общие условия сделки согласованы еще на прошлом заседании, а сейчас главы делегаций подтвердили сохранение оговоренных параметров в октябре.

"Подтвердили утвержденный ранее план по корректировке добычи, и механизм ее ежемесячной корректировки, утвержденный на 19-ом заседании стран ОПЕК и не ОПЕК, и решение нарастить добычу нефти в октябре на 0,4 миллиона баррелей в сутки", - говорится в коммюнике.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку по ограничению добычи нефти на 110%, говорится в коммюнике альянса по итогам прошедшего заседания.

"Общее выполнение ограничений по добыче составило 110% в июле, включая Мексику (109% без Мексики), что усилило тенденцию высокого уровня соблюдения (договорённостей - ред.) странами-участницами", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ОПЕК+ продлил до конца декабря действие механизма компенсации перепроизводства нефти некоторыми странами, которые не полностью придерживались ранее своих обязательств по ограничению добычи, говорится в коммюнике альянса.

"Продлить период действия механизма компенсации (перепроизводства добычи - ред.) до конца декабря 2021 года, как попросили некоторые страны, и запросить эти страны с перепроизводством добычи представить до 17 сентября графики компенсации (перепроизводства - ред.)", - сообщил альянс.

Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 4 октября 2021 года.

"С учетом текущих показателей на нефтяном рынке и консенсуса по их оценке, заседание решило:.. провести 20-е заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 октября", - говорится в коммюнике.