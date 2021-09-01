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Стоимость нефти 1 сентября растет перед заседанием ОПЕК+
08:53 01.09.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром растут в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,68% - до 72,12 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,69% - до 68,97 доллара за баррель.
Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, которое состоится позднее в среду. Страны альянса обсудят, сохранять ли им текущий курс сделки на постепенное увеличение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что, согласно последним прогнозам ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке сохранится дефицит нефти, несмотря на ослабления ограничений в нефтяной сделке. А уже в 2022 году альянс прогнозирует профицит.
Кроме того, трейдеры оценивают недельные данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США, которые были опубликованы в ночь на среду. По оценке API, запасы сократились на 4,05 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 2,8 миллиона баррелей.
Рост цен на "черное золото" отчасти сдерживают новости из США. Там ураган "Ида", который сказался на работе девяти НПЗ в штате Луизиана, ослабел до тропической депрессии (область с низким атмосферным давлением в тропиках). Серьезных ЧП в районе Мексиканского залива больше не ожидается.
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