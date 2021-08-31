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Нефть 31 августа умеренно дешевеет на опасениях за спрос в Китае
09:11 31.08.2021 |
Мировые цены на нефть несколько снижаются во вторник утром на ситуации с новым коронавирусом в крупнейшем потребителе сырья Китае, что ставит под угрозу восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,29%, до 72,02 доллара за баррель, октябрьских - на 0,23%, до 73,24 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,26%, до 69,03 доллара за баррель.
Ненадолго утихнувшие опасения вокруг коронавируса вновь вернулись на рынки. Вспышки штамма "дельта" в Китае привели к новым дополнительным ограничениям и снизили экономическую активность в стране. Такие обстоятельства с большой вероятностью негативно отразятся на спросе на нефть, что оказывает давление на цены.
Кроме того, инвесторы продолжают следить за последствиями урагана "Ида". Ранее минэнерго США сообщило, что ураган сказался на работе по меньшей мере девяти нефтеперерабатывающих заводов в американском штате Луизиана. А по данным сырьевой аналитической компании Kpler, которую цитирует газета Wall Street Journal, нефть дешевеет, поскольку ураган "Ида" препятствует экспорту нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, и происходит затоваривание ими.
При этом инвесторы оценивают сообщения о полном восстановлении добычи нефти мексиканской нефтегазовой компанией Pemex. Ранее в августе на одной из платформ концерна произошел пожар, что привело к приостановке добычи сырья.
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