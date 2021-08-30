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Бензин и дизельное топливо дешевеют 30 августа
14:08 30.08.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,86 гривен за литр (-0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,69 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 27,92 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (0,00 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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