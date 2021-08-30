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Мировые цены на нефть 30 августа торгуются разнонаправленно на фоне коррекции и перебоев в поставках
08:56 30.08.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,24%, до 71,88 доллара за баррель, октябрьских - на 0,06%, до 72,74 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI при этом дешевели на 0,23%, до 68,58 доллара за баррель.
На рынке нефти в понедельник утром наблюдается разнонаправленная динамика. С одной стороны, снижению цен на "черное золото" способствует фактор коррекции после резкого роста цен в последние дни (только за прошлую неделю более чем на 10%). С другой стороны, положительной динамике способствуют перебои в поставках, возникшие вследствие урагана "Ида".
Так, по данным аналитиков Commonwealth Bank of Australia, которые приводит газета Wall Street Journal, "Ида" привела к прекращению добычи 1,74 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе, что эквивалентно примерно 96% добычи там, или 1,7% мировых поставок нефти.
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