Ценовое затишье: оптовый рынок топлива держит равновесие

По итогам прошедшей недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 1 коп./л (+0,04%), а бензины подорожали на 12–15 коп./л, или на 0,5% (см. табл.). Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» по итогам оперативного ценового мониторинга.

На европейских рынках наблюдается рост котировок на основные виды нефтепродуктов, который в третьей декаде августа составил в среднем 7-8%. В частности, нефть марки Brent на этой неделе проделала путь с $66 до $71/барр. (+7,5%).

Стоимость спотовых контрактов на дизельное топливо в Средиземноморье за этот период выросла почти на $40/т (7,2%), до $585/т, на северо-западе Европы — на 7,8%, до $590/т. Бензины на этом же базисе подорожали на $50/т, или на 7,9% — до $700/т.

Участники рынка отмечают, что рост европейских котировок оказывал давление на внутренние оптовые цены украинского рынка, что в свою очередь остановило падение цен, которое наблюдалось в первых двух декадах месяца.

В частности, по данным «А-95», в Коростене за неделю ценники на ДТ не изменились – самые конкурентные цены предлагали «Фактор», «UPG» и «ОККО» – 22,90–23,00 грн/л. Остальные трейдеры торговали в диапазоне 23,10–23,20 грн/л.

На Новограде мозырский ресурс, как и неделю назад, предлагался по 23,20–23,25 грн/л.

В столичном регионе также без изменений, основные сделки сегодня проходили в диапазоне 23,20–23,30 грн/л. По 23,15 грн/л можно было купить мозырский ресурс у дебютировавших на текущей недели с нефтебазы в Жулянах компаний «Анвитрейд» и «Мартин Трейд».

В Ровенской области заметно выросло число предложений, но под конец недели все трейдеры торговали в одну цену — 23,25–23,30 грн/л.

Основной рост наблюдался на юге, где цены отреагировали на отсутствие новых морских поставок. В Николаеве основные сделки проходили в диапазоне 22,90–23,00 грн/л, прибавив за неделю 40–50 коп./л, ниже рынка торговала «Фидея» – по 22,75 грн/л.

Наблюдался рост и на рынке Одесской области. Так, в «Южном» за неделю греческий дизель «Анвитрейда» сменился индийским и подорожал на 20 коп./л, до 22,95 грн/л, на 39 коп./л подорожал и турецкий дизель «Укртатнафты» (22,86 грн/л).

На Кременчугском заводе прайсы за неделю выросли на 18 коп./л, до 22,95 грн/л. У его контрагентов цены были немного ниже — 22,63–22,80 грн/л.

По словам участников рынка, возобновление морских поставок, наращивание переработки «Укртатнафтой» и стабильные поставки ресурса «Роснефти» к концу августа позволили оптовому рынку отыграть ажиотажный рост последней декады июля.

«На данный момент рынок вошел в равновесие, и каких-то ценовых скачков ближайшую неделю ожидать не стоит», – отметил собеседник enkorr.

Динамика цен в мелком опте, грн/л