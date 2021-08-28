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Топливо 28 августа продолжает дешеветь в рознице
12:56 28.08.2021 |
Сегодня, 28 августа, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 3 коп./л и составила 28,89 грн/л, бензин А-95 подешевел на 4 коп./л — до 29,71 грн/л, а дизельное топливо — на 3 коп./л, до 27,93 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Снижение цен стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть «Авантаж». Компания снизила цену на все виды топлива на 50 коп/л: бензин марки А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л, ДТ — до 26,35 грн/л.
В сети «Автопорт» опустил цену только на бензины: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,53 грн/лбензинв и ДТ подешевели на 1-1,10 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Овис», Mango и др. снизили цены на топливо в пределах 0,1-1 грн/л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 26 августа обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/л и дизтоплива – 21,11 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 28,11 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 27 на 28 августа, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,53
|
0,00
|
28,11
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,53
|
0,00
|
28,11
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,70
|
0,00
|
30,41
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Shell
|
29,79
|
0,00
|
30,53
|
0,00
|
28,11
|
0,00
|
SOCAR
|
29,98
|
0,00
|
30,53
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,10
|
-0,26
|
29,10
|
-0,26
|
26,67
|
0,00
|
KLO
|
29,89
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
Параллель
|
29,99
|
0,00
|
30,53
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Автотранс
|
28,98
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
29,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
Автопорт
|
30,20
|
-1,10
|
30,50
|
-1,10
|
28,00
|
-1,00
|
Овис
|
29,82
|
0,00
|
29,94
|
-1,02
|
28,08
|
-0,56
|
Chipo
|
28,78
|
0,00
|
29,78
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
Авантаж 7
|
27,95
|
-0,50
|
28,95
|
-0,50
|
26,35
|
-0,50
|
Marshal
|
28,20
|
0,00
|
29,20
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Mango
|
28,29
|
-0,10
|
29,29
|
-0,10
|
26,79
|
-0,20
|
Motto
|
27,98
|
-0,17
|
28,91
|
-0,12
|
26,66
|
-0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
28,89
|
-0,03
|
29,71
|
-0,04
|
27,93
|
-0,03
|
|
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