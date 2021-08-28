Топливо 28 августа продолжает дешеветь в рознице

Сегодня, 28 августа, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 3 коп./л и составила 28,89 грн/л, бензин А-95 подешевел на 4 коп./л — до 29,71 грн/л, а дизельное топливо — на 3 коп./л, до 27,93 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Снижение цен стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть «Авантаж». Компания снизила цену на все виды топлива на 50 коп/л: бензин марки А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л, ДТ — до 26,35 грн/л.

В сети «Автопорт» опустил цену только на бензины: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,53 грн/лбензинв и ДТ подешевели на 1-1,10 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Овис», Mango и др. снизили цены на топливо в пределах 0,1-1 грн/л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 26 августа обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/л и дизтоплива – 21,11 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 28,11 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 27 на 28 августа, грн/л: