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Крупные сети АЗС 27 августа продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо
11:54 27.08.2021 |
Сегодня, 27 августа, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 17 коп./л и составила 28,92 грн/л, бензин А-95 подешевел на 21 коп./л — до 29,75 грн/л, а дизельное топливо — на 13 коп./л, до 27,96 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Снижение цен стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети Shell и KLO. Компании снизили цену на дизельное топливо на 53 и 65 коп./л, до 28,11 и 27,89 грн/л соответственно. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л.
SOCAR опустил цену только на бензины: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,53 грн/л Все виды топлива подешевели на 50 коп./л на станциях сети UPG.
Такие сети как БРСМ-Нафта, Параллель, Автотранс, «Нефтек», BVS, Рур груп, Олас и др снизили цены на топливо в пределах 0,25-1,2 грн/л (см. табл.).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 26 на 27 августа, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,53
|
0,00
|
28,11
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,53
|
0,00
|
28,11
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,70
|
-0,38
|
30,41
|
-0,66
|
28,00
|
-0,51
|
Shell
|
29,79
|
-1,00
|
30,53
|
-1,14
|
28,11
|
-0,53
|
SOCAR
|
29,98
|
-1,29
|
30,53
|
-1,14
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,37
|
-0,24
|
29,37
|
-0,24
|
26,67
|
-0,20
|
KLO
|
29,89
|
-1,00
|
30,19
|
-1,10
|
27,89
|
-0,65
|
Параллель
|
29,99
|
-1,00
|
30,53
|
-1,14
|
29,99
|
-0,60
|
Автотранс
|
28,98
|
-0,80
|
29,98
|
-1,20
|
27,98
|
-0,50
|
UPG
|
29,30
|
-0,50
|
30,30
|
-0,50
|
26,40
|
-0,50
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
BVS
|
28,99
|
-0,90
|
29,89
|
-1,00
|
27,89
|
-0,30
|
Рур груп
|
29,99
|
-0,90
|
30,53
|
-0,96
|
28,11
|
-0,53
|
Олас
|
28,95
|
-0,75
|
29,95
|
-0,75
|
26,40
|
-0,40
|
Нефтек
|
30,49
|
-0,50
|
30,99
|
-0,50
|
31,49
|
-0,50
|
Chipo
|
28,78
|
0,00
|
29,78
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
Marshal
|
28,20
|
0,00
|
29,20
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Mango
|
28,39
|
0,00
|
29,39
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
28,15
|
0,03
|
29,03
|
-0,03
|
26,76
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
28,92
|
-0,17
|
29,75
|
-0,21
|
27,96
|
-0,13
|
|
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