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Цены нефти усиливают рост 27 августа на опасениях вокруг поставок из-за урагана в Мексиканском заливе
17:14 27.08.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу днем несколько увеличивают темпы роста по мере того как инвесторы ожидают приближения тропического урагана "Ида" к Мексиканскому заливу, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 14.15 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,37%, до 71,14 доллара за баррель, октябрьских - на 1,42%, до 72,08 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,56%, до 68,47 доллара за баррель.
Ранее национальный центр в США (NHC) предупредил об урагане "Ида", который, согласно прогнозам, будет проходить через Мексиканский залив в выходные. Как ожидается, он пройдет через ключевые нефтяные регионы в пятницу, что повышает риск перебоев поставок, пишет газета Wall Street Journal.
В то же время опасения инвесторов по поводу коронавируса и его влияния на экономику и спрос на сырьё ослабевают.
"Штамм "дельта" вызвал опасения за мировой нефтяной спрос, но это должно быть временным. Мы выяснили, что в развитых экономиках с высоким уровнем применения вакцин мобильность поддерживается, несмотря на рост случаев заражения", - приводит газета Wall Street Journal слова старшего рыночного аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen).
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