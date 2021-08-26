Крупные сети 26 августа снижают цены на топливо

Сегодня, 26 августа, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 21 коп./л и составила 29,09 грн/л, бензин А-95 подешевел на 24 коп./л — до 29,96 грн/л, а дизельное топливо — на 11 коп./л, до 28,09 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Снижение цен стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании снизили цену на дизельное топливо на 53 коп./л, до 28,11 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л, до 29,99 грн/л и 30,53 грн/л.

Кроме того, все виды топлива подешевели на 50 коп./л на станциях сети «Фактор». Цена ДТ в сетях Prime и Motto опустилась на 20 и 12 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 25 на 26 августа, грн/л: