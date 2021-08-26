Финансовые новости
- |
- 26.08.21
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крупные сети 26 августа снижают цены на топливо
12:48 26.08.2021 |
Сегодня, 26 августа, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 21 коп./л и составила 29,09 грн/л, бензин А-95 подешевел на 24 коп./л — до 29,96 грн/л, а дизельное топливо — на 11 коп./л, до 28,09 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Снижение цен стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании снизили цену на дизельное топливо на 53 коп./л, до 28,11 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л, до 29,99 грн/л и 30,53 грн/л.
Кроме того, все виды топлива подешевели на 50 коп./л на станциях сети «Фактор». Цена ДТ в сетях Prime и Motto опустилась на 20 и 12 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 25 на 26 августа, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
-1,00
|
30,53
|
-1,14
|
28,11
|
-0,53
|
WOG
|
29,99
|
-1,00
|
30,53
|
-1,14
|
28,11
|
-0,53
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,08
|
0,00
|
31,07
|
0,00
|
28,51
|
0,00
|
Shell
|
30,79
|
0,00
|
31,67
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
SOCAR
|
31,27
|
0,00
|
31,67
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,60
|
0,00
|
29,60
|
0,00
|
26,87
|
0,00
|
KLO
|
30,89
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
28,54
|
0,00
|
Параллель
|
30,99
|
0,00
|
31,67
|
0,00
|
30,59
|
0,00
|
Автотранс
|
29,78
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
28,48
|
0,00
|
UPG
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
Prime
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
26,30
|
-0,20
|
Chipo
|
28,78
|
0,00
|
29,78
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
Фактор
|
28,00
|
-0,50
|
29,00
|
-0,50
|
25,80
|
-0,50
|
Mango
|
28,39
|
0,00
|
29,39
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
28,11
|
0,00
|
29,06
|
0,00
|
26,96
|
-0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
29,09
|
-0,21
|
29,96
|
-0,24
|
28,09
|
-0,11
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты
|«Самодурство диктаторского типа». Почему Разумков пугает Зеленского майданом
|Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник
|Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году
|Мировые цены на нефть 26 августа продолжают снижаться после роста с начала недели
|Крупные сети 26 августа снижают цены на топливо
|Предельная цена бензина и дизтоплива на конец августа снижена на 0,53-1,14 коп./литр - Минэкономики
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.08.21
|В Украине снова разрешили отключать население от коммунальных услуг за долги
Это интересно
|Камеры вместо зеркал и необычный капот: рассекречен первый серийный электрокар Genesis
|Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
|Tesla анонсировала робота-гуманоида Tesla Bot. Высотой 172 см и с передовым искусственным интеллектом
|LG показала передачу данных в сети 6G на расстояние 100 метров — пока это рекорд
|Китайский интернет-гигант Baidu представил свой первый автомобиль. У него нет руля
|С начала года эксперты обнаружили более 1500 мошеннических сайтов, нацеленных на криптоинвесторов
|Итальянские светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме