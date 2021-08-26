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Мировые цены на нефть 26 августа продолжают снижаться после роста с начала недели
14:24 26.08.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают снижаться после роста с начала недели и при отсутствии новых значимых факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.02 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,84%, до 70,68 доллара за баррель, октябрьских - на 0,82%, до 71,66 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,98%, до 67,69 доллара за баррель.
С начала недели нефть дорожала почти на 10%, котировки поднимались три торговые сессии подряд. При этом прошлая неделя стала для нефти худшей с октября, тогда котировки упали на 8%. В четверг трейдеры фиксируют прибыль.
Инвесторы также оценивают статистику минэнерго США, опубликованную в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 августа упали сильнее ожиданий - на 3 миллиона баррелей вместо ожидаемых 2,7 миллиона. Запасы бензина также опустились сильнее прогнозов. Добыча нефти за неделю не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день.
"Этих данных недостаточно, чтобы продолжить текущее ралли нефтяных цен", - считает глава отдела по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
Ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять риски для перспектив спроса. Распространение штамма "дельта" в мире продолжает поддерживать риски ужесточения карантинных мер, что негативно для восстановления экономики и спроса на нефть.
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