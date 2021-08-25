Бензин и дизельное топливо дешевеют 25 августа

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 25 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (-0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,20 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 17,46 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

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