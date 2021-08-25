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Цены на нефть 25 августа перешли к росту
13:53 25.08.2021 |
Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту, трейдеры ожидают статистику по недельным запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.42 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,11% - до 70,49 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов - на 0,17%, до 71,17 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1% - до 67,61 доллара. Утром нефть дешевела на 0,6%.
Трейдеры нефтяного рынка ожидают вечером публикацию данных о запасах нефти в США за неделю по 20 августа. Аналитики полагают, что коммерческие запасы в стране за отчетную неделю сократились на 2,7 миллиона баррелей. За последние 13 недель запасы показывали рост только дважды. Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована министерством энергетики США.
Инвесторы также оценивают данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США, которые были опубликованы в ночь на среду. Согласно оценке API, запасы сократились лишь на 1,6 миллиона баррелей.
Цены на нефть растут третий день подряд после худшей недели с октября, когда снижение составило 8-9%. "Самые серьезные опасения по спросу, которые спровоцировали падение цен на прошлой неделе, исчезли", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).
Эксперт отмечает, что позитивно отразился на котировках и рост импорта и объемов переработки нефти в Индии в июле. Примерно то же, по его мнению, должно произойти и в других странах после ослабления карантинных ограничений.
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