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Цены на бензин и автогаз 20 августа приостановили рост
16:27 20.08.2021 |
Розничные цены на бензин в Украине 20 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз и дизельное топливо без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,31 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 17,46 гривен за литр (0,00 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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