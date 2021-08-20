Когда остановятся цены на автогаз? Спойлер: еще не пик

Богдан Заика / LIGA.net

Цены на газ для автомобилей продолжают бить рекорды. Почему топливо не дешевеет, и когда стоимость автогаза пойдет вниз.

В Украине продолжается рост цен на автогаз. Повышенный спрос на фоне проблем с импортными поставами в конце лета подтолкнул стоимость топлива к историческому рекорду. 19 августа один литр автомобильного газа на АЗС стоил 17,46 грн, свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95.

Это не предел, предупреждают опрошенные LIGA.net эксперты и участники рынка. По их прогнозам, уже к сентябрю цены на автогаз на АЗС могут установить новый рекорд - от 18 до 19 грн за литр.

Как они объясняют рост и когда автогаз начнет дешеветь?

Контекст. По данным профильного издания enkorr, в 2020 году украинский рынок потребил почти 2 млн тонн автогаза. Основной источник рынка - импорт из России, Казахстана и Беларуси. От общего баланса рынка на них пришлась 72% доля. Доля украинских производителей - 21%. Зависимость от импорта одна из главных причин волатильности цен на нефтепродукты в Украине.

Что с ценами

Цены на автогаз в рознице растут с 12 июля. Главные причины - повышенный сезонный спрос, рост цен на мировом рынке нефтепродуктов и падение объемов импорта в Украину.

Сочетание факторов оказалось не в пользу потребителя. Согласно данным группы А-95, за последний месяц стоимость автогаза на АЗС подскочила на 13% до 17,46 грн на 19 августа.

Есть и хорошие новости. К середине августа трейдерам удалось восполнить дефицит топлива на рынке, рассказывают замглавы группы А-95 Артем Куюн и бывший коммерческий директор УкрДнипроГаз Сергей Ермаков.

Именно дефицит был одним из главных катализаторов ажиотажного роста цен.

"Рынку не хватает украинского газа. Как компенсатор, временно наладились поставки Роснефти, увеличились поставки из Казахстана, Польши и Беларуси. Если дефицит автогаза в стране и существует, то только на локальном уровне", - уверен Ермаков.

Увеличение поставок позволило замедлить рост цен на автогаз со второй половины августа. Но поводов для радости у автомобилистов не так много.

На внутренний рынок поступает газ по недешевой оптовой цене мирового рынка - от 30 000 грн за тонну. Это на 7000 грн дороже котировок "дорого" июля, рассказали LIGA.net в двух компаниях, которые занимаются торговлей автогазом.

"Сегодня на рынке большая конкуренция, поэтому цены на АЗС растут очень умеренно - по 2-4 копейки за литр в день. Все хотят продать свой ресурс, пока в стране идет пик потребления. Но судя по цене топлива в опте, потенциал подорожания в рознице существует", - подтверждает Куюн из А-95.

Горячий сентябрь

Какой будет цена на автогаз в сентябре? Собеседники LIGA.net прогнозируют, что цена будет находится в коридоре 18-19 грн за литр при "стандартной" марже АЗС до 1 грн на каждом проданном литре топлива.

Почему автогаз продолжит дорожать? Есть несколько причин, говорят Куюн и Ермаков.

Во-первых, Россия, как один из крупнейших поставщиков Украины, поднимет с сентября экспортную пошлину на автогаз с $10 до $70 за тонну. Во-вторых, повышению цен может способствовать рост тарифов Укрзализныци на перевозку товаров. Третий фактор - затяжной рост цен на мировом рынке нефтепродуктов.

Теоретически, по мнению Куюна, подорожание в сентябре может сгладить сезонное падение спроса. Снижение спроса поспособствует и высокая цена на автогаз, вынуждая владельцев авто переходить на бензин.

Такого же мнения и Сергей Ермаков. По словам трейдера, пик подорожания может произойти уже в первой половине сентября. Затем цены медленно пойдут вниз.

"Рано или поздно цены стабилизируются. Думаю, что это может произойти к ноябрю, когда в России нормализуется ситуация на внутреннем рынке", - прогнозирует Ермаков.