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Цены на бензин и автогаз 19 августа растут
16:56 19.08.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,46 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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