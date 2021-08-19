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Нефть 19 августа дешевеет более чем на 1% после публикации протокола заседания ФРС США
08:21 19.08.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая помимо прочего способствовала росту курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.08 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,26%, до 67,37 доллара за баррель; октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,47%, до 64,25 доллара за баррель, сентябрьские - на 1,62%, до 64,4 доллара.
В протоколе заседания регулятора отмечается, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям. В то же время некоторые участники заседания считают более целесообразным начать снижение темпов выкупа лишь в будущем году. После этого курс доллара начал заметно расти, что отразилось на динамике цен на сырьевые активы.
"С самого начала общая среда была хрупкой, поэтому я думаю, что вчера протокол ФРС лишь добавил к этому еще один "слой" нестабильности", - прокомментировал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли (Howie Lee).
Давление на котировки нефти также по-прежнему оказывают опасения за спрос. Рост заболеваемости коронавирусом в мире, вызванный распространением штамма "дельта", создает краткосрочные риски для спроса, поскольку вынуждает правительства ужесточать карантинные меры.
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