ОПЕК+ отказалась выполнять просьбу США об увеличении нефтедобычи

Страны, входящие в группу ОПЕК+, решили не наращивать добычу нефти сверх ранее запланированных уровней, как того требовала администрация президента США Джо Байдена. Об этом пишет Oilexp со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Вашингтон призвал ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на фоне роста цен на бензин в США, что способствует ускорению инфляции, которая, в свою очередь, угрожает замедлить экономический рост. Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке нефти к тому, что «справедливо и конкурентоспособно».

Страны ОПЕК+ уже договорились об увеличении добычи на 400 тыс. барр./сут. ежемесячно с августа до конца текущего года. Источники Reuters пояснили, что дополнительное увеличение добычи не имеет смысла, потому что тогда предложение превысит спрос на рынке.