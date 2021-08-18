Нефть дорожает 18 августа на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28% - до 69,22 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,33% - до 66,56 доллара за баррель, сентябрьские - на 0,35%, до 66,82 доллара.

По данным API, за неделю по 13 августа коммерческие запасы нефти в США сократились 1,16 миллиона баррелей. При этом показатель оказался немного хуже прогнозов - ожидалось снижение на 1,26 миллиона баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о снижении запасов на 1,05 миллиона баррелей.

Рост цен в среду также может быть обусловлен коррекцией - котировки нефти снижались четыре торговые сессии подряд. За это время обе марки подешевели более чем на 3%.

Старший стратег по сырьевым товарам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс (Daniel Hynes), которого цитирует агентство Блумберг, считает, что перспективы рынка нефти остаются неопределенными в связи с распространением в мире штамма коронавируса "дельта". Он полагает, что уверенность в восстановлении спроса "пошатнулась", и в связи с этим цены на сырье могут оставаться под давлением.