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АЗС 16 августа подогнали цены под новые расчеты Минэкономики
11:34 16.08.2021 |
Средняя цена по стране бензина А-95 за выходные (13-16 августа) снизилась на 4 коп./л и составила 30,22 грн/л, бензин А-92 подешевел на 1 коп./л — до 29,32 грн/л, а дизельное топливо скинуло 17 коп./л (до 28,25 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, WOG снизил цену на дизельное топливо на 60 коп./л, до 28,64 грн/л. «Пятерка» обычной марки на станциях этой сети подешевела на 19 коп./л, до 31,67 грн/л.
SOCAR снизил цену бензинов на 19-21 коп./л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.
В сети Shell «двойка» и «пятерка» подешевели на 9 и 19 коп/л, до 30,80 и 31,67 грн/л соответственно, ДТ — на 55 коп./л, до 28,69 грн/л.
AMIC на 48 коп/л снизил цену дизельного топлива (28,51 грн/л) и на 1 коп/л — бензина марки А-95 (31,04 грн/л).В сети KLO на 55 коп/л подешевело только дизельное топливо, до 28,54 грн/л.
В таких сетях как «БРСМ-Нафта», Автотранс, BVS и Motto топливо подешевело в пределах 8-70 коп/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 16 августа, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,67
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,67
|
-0,19
|
28,64
|
-0,60
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,05
|
0,00
|
31,04
|
-0,01
|
28,51
|
-0,48
|
Shell
|
30,80
|
-0,09
|
31,67
|
-0,19
|
28,69
|
-0,55
|
SOCAR
|
31,27
|
-0,21
|
31,67
|
-0,19
|
32,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,60
|
0,00
|
29,60
|
0,00
|
27,09
|
-0,23
|
KLO
|
30,89
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
28,54
|
-0,55
|
Параллель
|
30,99
|
0,00
|
31,67
|
-0,19
|
30,59
|
0,00
|
Автотранс
|
29,78
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
28,48
|
-0,70
|
UPG
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
BVS
|
29,99
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
28,39
|
-0,50
|
Chipo
|
29,28
|
0,00
|
30,28
|
0,00
|
28,06
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
29,90
|
0,10
|
30,90
|
0,10
|
28,64
|
-0,46
|
Mango
|
28,59
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
26,99
|
-0,50
|
Motto
|
28,15
|
-0,08
|
29,11
|
-0,08
|
27,51
|
-0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
29,32
|
-0,01
|
30,22
|
-0,04
|
28,25
|
-0,17
Как сообщал enkorr, 13 августа Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,67 грн/литр и дизельного топлива – 21,64 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива в рознице во второй декаде августа. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин в розничных сетях не должна превышать 31,67 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 28,64 грн/л.
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