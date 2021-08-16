АЗС 16 августа подогнали цены под новые расчеты Минэкономики

Средняя цена по стране бензина А-95 за выходные (13-16 августа) снизилась на 4 коп./л и составила 30,22 грн/л, бензин А-92 подешевел на 1 коп./л — до 29,32 грн/л, а дизельное топливо скинуло 17 коп./л (до 28,25 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, WOG снизил цену на дизельное топливо на 60 коп./л, до 28,64 грн/л. «Пятерка» обычной марки на станциях этой сети подешевела на 19 коп./л, до 31,67 грн/л.

SOCAR снизил цену бензинов на 19-21 коп./л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell «двойка» и «пятерка» подешевели на 9 и 19 коп/л, до 30,80 и 31,67 грн/л соответственно, ДТ — на 55 коп./л, до 28,69 грн/л.

AMIC на 48 коп/л снизил цену дизельного топлива (28,51 грн/л) и на 1 коп/л — бензина марки А-95 (31,04 грн/л).В сети KLO на 55 коп/л подешевело только дизельное топливо, до 28,54 грн/л.

В таких сетях как «БРСМ-Нафта», Автотранс, BVS и Motto топливо подешевело в пределах 8-70 коп/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 16 августа, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 30,99 0,00 31,67 0,00 28,64 0,00 WOG 30,99 0,00 31,67 -0,19 28,64 -0,60 Авиас 27,95 0,00 28,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 28,00 0,00 29,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 30,05 0,00 31,04 -0,01 28,51 -0,48 Shell 30,80 -0,09 31,67 -0,19 28,69 -0,55 SOCAR 31,27 -0,21 31,67 -0,19 32,48 0,00 БРСМ-Нафта 28,60 0,00 29,60 0,00 27,09 -0,23 KLO 30,89 0,00 31,29 0,00 28,54 -0,55 Параллель 30,99 0,00 31,67 -0,19 30,59 0,00 Автотранс 29,78 0,00 31,18 0,00 28,48 -0,70 UPG 29,80 0,00 30,80 0,00 26,90 0,00 SUNOIL 28,53 0,00 29,53 0,00 28,02 0,00 BVS 29,99 0,00 30,89 0,00 28,39 -0,50 Chipo 29,28 0,00 30,28 0,00 28,06 0,00 Авантаж 7 28,45 0,00 29,45 0,00 26,85 0,00 Укргаздобыча 29,90 0,10 30,90 0,10 28,64 -0,46 Mango 28,59 0,00 29,59 0,00 26,99 -0,50 Motto 28,15 -0,08 29,11 -0,08 27,51 -0,08 Средняя цена в Украине: 29,32 -0,01 30,22 -0,04 28,25 -0,17

Как сообщал enkorr, 13 августа Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,67 грн/литр и дизельного топлива – 21,64 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива в рознице во второй декаде августа. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин в розничных сетях не должна превышать 31,67 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 28,64 грн/л.