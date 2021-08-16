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Цены на нефть 16 августа ускорили снижение на опасениях за спрос
13:33 16.08.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник днем несколько ускорили снижение на опасениях за спрос, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.12 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,42% - до 69,59 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,5% - до 67,19 доллара за баррель, сентябрьские - на 1,02%, до 67,74 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 1%.
В мире вновь растет заболеваемость коронавирусом, что вызывает беспокойство у нефтяных трейдеров. Потенциальное ужесточение карантинных мер и ограничение передвижений граждан может снизить спрос на нефть в краткосрочной перспективе. Это оказывает давление на цены.
"Нефть и другие сырьевые активы, зависящие от роста экономики, такие как промышленные металлы, по-прежнему находятся в затруднительном положении на фоне ухудшающихся краткосрочных перспектив", - сказал агентству Блумберг глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
Он отметил, что рынок на данный момент сосредоточен на двух крупнейших потребителях сырья - США и Китае, и ситуация со спросом в обеих странах остается неопределенной из-за COVID-19.
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