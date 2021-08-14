Цены на мелкооптовые партии дизельного топлива, по итогам недели, снизились на 90 коп./л, на бензины — на 13–18 коп./л

По итогам текущей недели (6-13 августа), цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 90 коп./л(-3,62%), на бензины — на 13–18 коп./л (-0,56%). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» по итогам оперативного ценового мониторинга.

Вышедшая с 1 августа 2021 г. на максимальные объемы переработки — 14 тыс. т нефти в сутки — «Укртатнафта» активно продолжает опускать ценники вниз. За неделю заводское дизельное топливо в крупном опте подешевело на 600 грн/т — до 28 500 грн/т и на 33 коп./л — до 23,42 грн/л в мелком.

Контрагенты завода предлагали его ресурс в диапазоне 23,24–23,40 грн/л.

На ст. «Коростень» за неделю ДТ в мелком опте подешевело на 1 грн/л. В пятницу, 13 августа, компании «Фактор» и UPG предлагали ресурс по 23,30 грн/л. У остальных операторов предложения были дороже на 10 коп./л.

В Новограде мозырский ресурс торговался в диапазоне 23,65-23,70 грн/л, что на 1 грн/л дешевле цен неделей ранее. Настолько же подешевело дизтопливо в столичном регионе: основные предложения были в диапазоне 23,60–23,70 грн/л, но у ЧП «Решотка» и компании «Алпен трейд» можно было купить ДТ по 23,40–23,50 грн/л.

Очень жарко становится в южных областях, от «засухи» до перелива рынок прошла всего одна неделя, о чем свидетельствует обвал цен. Например, в Николаеве трейдеры с понедельника начали активно распродавать испанский дизель, привезенный 4 августа Coral Energy, по 23,15 –23,20 грн/л (-1 грн/л).

По словам участников рынка, желание поскорее распродать испанский ресурс вызвано тем, что 22 августа Coral Energy ожидает очередной 30-титысячник.

Между тем, в «А-95» отметили, что наибольшее падение цен наблюдалось в Одесской области, куда вчера зашел танкер с 30 тыс. т греческого дизеля для «Укртатнафты». Туда же 14 августа ожидается поставка танкера с 6 тыс. т индийского ресурса.

Так, греческий дизель «Анвитрейда» в «Южном» за неделю подешевел на 1,2 грн/л, до 23,55 грн/л, а турецкий ресурс, который предлагали остальные участники, — на 1,25-1,30 грн/л, до 23,45–23,50 грн/л. В порту Херсона индийский ресурс компании ОККО подешевел на 80 коп./л, до 23,80 грн/л. Дешевле торговал «УНТК», предлагая туркменский дизель по 23,70 грн/л.

По мнению одного из опрошенных трейдеров, на следующей неделе стоит ожидать дальнейшего снижения цен на дизтопливо.

«На текущей неделе стало известно о том, что Socar приступил к поставкам августовского ресурса «Роснефти», которые долгое время были под вопросом. Добавить к ним активный морской импорт и увеличение переработки на Кременчуге, и в результате мы получим цену в мелком опте, возможно, даже на уровне 22,50 грн/л», — отметил он.

Динамика цен в мелком опте, грн/л