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Цены на бензин 13 августа стабильны
15:54 13.08.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал на 1 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,33 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,28 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,47 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 17,42 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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