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Предельная цена бензина и дизтоплива на середину августа снижена на 19-60 коп./литр – Минэкономики
12:49 13.08.2021 |
Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,67 грн/литр и дизтоплива - 21,64 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на середину августа.
Согласно данным на сайте Минэкономики, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,67 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 28,64 грн/литр, передает Энергореформа.
По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 0,19 грн/литр, на ДТ - на 0,6 грн/литр.
Как сообщала Энергореформа, действие карантина на территории Украины будет продлено до 1 октября 2021 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.
Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.
Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.
В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.
Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.
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