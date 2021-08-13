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Средняя розничная цена автогаза за неделю выросла на 30 коп./л
12:45 13.08.2021 |
За прошедшую неделю (6-13 августа) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 17,42 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС OKKО стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 10 коп./л, до 17,98 грн/л.
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 41 коп./л, до 17,35 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 33 и 35 коп./л, до 17,58 до грн/л и 17,41 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 40 коп./л — до 17,35 грн/л.
KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 40 коп./л и 60 коп./л, до 17,89 грн/л и 16,98 грн/л соответственно.
Такие сети как «Параллель», Glusco, BVS, SunOil, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-50 коп./л (см. табл.).
Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 13 августа выросла на 2,05 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 29 070 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 6 по 13 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,99
|
0,30
|
WOG
|
17,98
|
0,00
|
Авиас
|
16,95
|
0,34
|
Укрнафта
|
16,96
|
0,35
|
AMIC
|
17,35
|
0,41
|
Shell
|
17,43
|
0,25
|
SOCAR
|
17,98
|
0,10
|
БРСМ-Нафта
|
17,58
|
0,33
|
KLO
|
17,89
|
0,40
|
Параллель
|
18,08
|
0,43
|
Автотранс
|
17,43
|
0,20
|
UPG
|
17,35
|
0,40
|
SUNOIL
|
16,98
|
0,09
|
BVS
|
17,19
|
0,30
|
Chipo
|
17,34
|
0,40
|
Авантаж 7
|
16,98
|
0,60
|
Marshal
|
16,60
|
0,20
|
Glusco
|
17,15
|
0,20
|
Нефтек
|
18,49
|
0,50
|
Укргаздобыча
|
17,19
|
0,20
|
Mango
|
17,14
|
0,17
|
Motto
|
17,41
|
0,35
|
Средняя цена в Украине:
|
17,42
|
0,28
|
|
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