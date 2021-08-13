Средняя розничная цена автогаза за неделю выросла на 30 коп./л

За прошедшую неделю (6-13 августа) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 17,42 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС OKKО стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 10 коп./л, до 17,98 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 41 коп./л, до 17,35 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 33 и 35 коп./л, до 17,58 до грн/л и 17,41 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 40 коп./л — до 17,35 грн/л.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 40 коп./л и 60 коп./л, до 17,89 грн/л и 16,98 грн/л соответственно.

Такие сети как «Параллель», Glusco, BVS, SunOil, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-50 коп./л (см. табл.).

Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 13 августа выросла на 2,05 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 29 070 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 6 по 13 августа, грн/л