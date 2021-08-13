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Нефть дешевеет 13 августа на ожиданиях по снижению спроса в Китае
08:27 13.08.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются после того, как накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, аналитики при этом ожидают снижения спроса главным образом в Китае - из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.08 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,69%, до 70,82 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 68,56 доллара за баррель.
Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг спроса на нефть в условиях коронавируса, а также после изменения прогноза мирового спроса на нефть. В своем докладе МЭА понизило его и теперь ожидает роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки, вместо 5,4 миллиона, по итогам года.
"Ожидается, что спрос Китая на нефть в текущем квартале упадет", - также объясняют аналитики CBA, которых цитирует газета Wall Street Journal. Эти ожидания вызваны мерами властей в борьбе с распространением коронавируса, поскольку жесткая политика привела к повсеместным ограничениям, считают они.
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