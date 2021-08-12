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Цены на бензин 12 августа растут
15:45 12.08.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 12 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 3 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,33 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,28 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,47 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,41 гривен за литр (+0,03 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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