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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен

13:07 12.08.2021 |

Нефть и безнин

 Юрий Дощатов / РБК-Украина

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", отобранный у структур, которые связывают с Виктором Медведчуком, в начале года, практически бездействует. Он не приносит никаких доходов, но при этом каждый месяц на его содержание тратится порядка 10 млн гривен. Почему труба "простаивает" и что с ней можно сделать - ниже в материале РБК-Украина.

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть государству участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", который расположен на территории страны. Буквально в тот же день, 19 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении этого решения в действие.

Национализация трубы была проведена в рамках введения санкций против Виктора Медведчука - именно его компании, исходя из информации СНБО, и контролировали работу нефтепродуктопровода.

23 февраля суд арестовал так называемую "трубу Медведчука" и передал ее Нацагентству по управлению конфискованным имуществом (АРМА). Уже в середине апреля компания "Укртранснафта" (владелец - НАК "Нафтогаз Украины"), выиграла конкурс на управление объектом.

Однако после достаточно громкого процесса национализации, интерес к "трубе" начал угасать. До сих пор она фактически лежит мертвым грузом и не приносит никаких доходов. Транспортировка дизельного топлива по ней невозможна, ведь на это просто нет разрешительных документов.

Почему труба "стоит"

"Трубу" решением суда фактически забрали у прежнего владельца - компании "Прикарпатзахидтранс", но пакет разрешений, которые позволяют ее эксплуатировать, управленцу не передали. Фактически "Укртранснафта" должна была оформлять все документы заново, а это процедура довольно долгая.

Еще в апреле СНБО рекомендовал госорганам помочь "Укртранснафте" получить все необходимые разрешения в максимально короткие сроки. Часть пакета документов компании предоставили, хоть и с задержкой. К примеру, решение о выдаче лицензии на водоотведение Житомирская ОГА приняла лишь 4 августа.

Однако основные разрешения до сих пор не выданы. Компания не может хранить топливо и заниматься оптовой торговлей, нет лицензии на открытие и эксплуатацию таможенных складов. Для получения полного пакета документов необходимо разработать и принять ряд изменений в нормативно-правовую базу, в том числе и в Таможенный кодекс.

В Министерстве финансов РБК-Украина не уточнили причины задержки с подготовкой документов, но сообщили, что работа над этим продолжается. "Минфин совместно с СНБО, Минэнерго, АРМА и Гостаможслужбой работает над нормативным урегулированием поднятых вопросов", - отметили в ведомстве.

Кстати, "Укртранснафта" даже не может предоставить контрагентам копии договора об управлении "трубой" и еще ряда документов, необходимых для начала коммерческой деятельности. На это АРМА до сих пор не дала разрешения.

Доходов нет - одни убытки

Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен - в среднем по 10 млн гривен в месяц.

"Укртранснафта" в рамках договора на управление обязалась получать с "трубы" каждый месяц минимум 1,1 млн гривен в течение пяти лет. Но в силу вышеописанных обстоятельств - это пока невозможно.

Трубопроводный транспорт - не основной путь импорта дизеля, большая его часть поступает по железной дороге. В 2019 году среднемесячные поставки по "трубе" составляли 170 тысяч тонн - это порядка 10% общего объема импорта. В 2020 году прокачка существенно сократилась из-за введения спецпошлин.

По информации РБК-Украина от участников рынка, интерес к использованию "трубы" проявляла компания SOCAR, однако сейчас эта тема для компании уже не актуальна. В пресс-службе SOCAR Energy Ukraine отказались от комментариев на эту тему.

Беря объект в управление, "Укртранснафта" собиралась договориться с поставщиками из РФ и Беларуси о транспортировке дизельного топлива. "Без наличия договорных отношений с владельцами ресурса, возобновление работы переданного в управление нефтепродуктопровода будет невозможным", - говорилось в апрельском релизе компании.

В то же время директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина заявил, что сейчас нет никаких оснований ожидать возобновления поставок дизеля по трубе из Беларуси или России. Прежде всего, по политическим причинам.

К тому же, для использования "трубы" необходимо решить вопрос с технологическим дизелем, которого в трубе осталось порядка 130 тысяч тонн. Этот ресурс необходимо или выкупить у владельца - швейцарской компании Proton Energy Group, которая с апреля прекратила поставки нефтепродуктов в Украину (по нынешним ценам это почти 80 млн долларов), или прокачать его дальше до Венгрии.

"Проект с этой трубой достаточно хлопотный. Возобновлять поставки дизеля по ней сейчас никому не интересно - дефицита у нас нет. Так что, эта труба сейчас как чемодан без ручки", - отметил Куюн.

Единственный разумный, по его мнению, вариант использования нефтепродуктопровода - транзит дизельного топлива в Венгрию.

Однако обсуждать его предметно можно лишь при условии получения всех прав на использование объекта новым управленцем - компанией "Укртранснафта". По информации издания, компания рассматривает возможность транзита дизельного топлива, но пока предметных переговоров по этому вопросу еще не было.
 

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