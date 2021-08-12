Финансовые новости
- |
- 12.08.21
- |
- 09:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 12 августа стабильны после волатильности ранее
08:38 12.08.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг утром меняются слабо после некоторой волатильности ранее, а также после новостей из США и статистики по недельным запасам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 EEST цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01% - до 71,45 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI не менялись в цене, которая остается на уровне прошлого закрытия в 69,25 доллара за баррель.
Нефтяные котировки стабилизировались после неоднозначной торговой сессии среды, в начале которой цены на нефть менялись слабо, затем перешли к снижению после новостей о США и ОПЕК+, но позднее укрепились. При этом во вторник нефть подорожала на 2-3%, а в понедельник падение цен превышало 4% на рисках вокруг спроса из-за коронавируса.
В среду нефтяные цены перешли к снижению после новостей о призывах США к ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы препятствовать росту цен на бензин. Однако, как сообщил РИА Новости источник, члены ОПЕК+ пока не обсуждали между собой призыв США альянсу увеличить добычу нефти, но консультации не исключаются.
Позднее была опубликована в целом слабая статистика из США о запасах нефти. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 августа снизились на 0,4 миллиона баррелей вместо 1,3 миллиона. Запасы бензина сократились слабее ожиданий, а запасы дистиллятов неожиданно выросли. Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки - до 11,3 миллиона баррелей в день. Несмотря на такие данные стоимость нефти вечером в среду несколько возросла.
Аналитики при этом оценивают сроки влияния рисков пандемии на перспективы спроса. "Согласно нашему базовому сценарию, как и прежде, волна штамма "дельта" окажет влияние на спрос - в том числе в Китае - лишь на два месяца", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Goldman Sachs.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Военная база США в Украине. Сколько здесь правды и фантастики
|Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском
|На старте подготовки к выборам: Кто является самым опасным для рейтинга Зеленского
|Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется «Северным потоком - 2»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Электроэнергия подешевела, хотя должна дорожать. Дело в Зеленском и СНБО
|Цена на золото 12 августа стабилизируется
|«Энергоатом» столкнулся со сложностями при запуске хранилища ядерного топлива
|Цены на нефть 12 августа стабильны после волатильности ранее
|Кабмин утвердил госпрограмму обращения с ОЯТ до 2025 г. объемом до 9 млрд грн
|Цена газа в Европе достигла $555/тыс. руб. м на фоне сокращения поставок из РФ после аварии в Уренгое
Это интересно
|Электромобили займут две трети мирового рынка через 19 лет
|Китайские учёные создали стекло, превосходящее алмаз по твёрдости
|Skoda анонсировала новый бюджетный седан Slavia, который заменит Rapid
|TikTok стал самым популярным приложением в мире, обогнав Facebook
|Samsung начинает мировые продажи гигантского игрового монитора Odyssey Neo G9
|Geely и Renault договорились об обмене технологиями
|Эксперты рекомендуют использовать в качестве пароля три случайных слова