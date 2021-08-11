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Автогаз 11 августа продолжает дорожать в рознице
13:38 11.08.2021 |
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 11 августа достигла рекордных 17,38 грн/л (+3 коп./л к 10 августа). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, в сети KLO продукт подорожал на 10 коп./л, до 17,59 грн/л. На столько же подорожал продукт на АЗС «Рур груп» (до 17,59 грн/л).
«Авантаж 7» и UPG подняли цены на 20 коп./л, до 16,78 и 17,35 грн/л соответственно.
Такие сети как Shell, «Параллель», «БРСМ-Нафта», «Кворум», Motto и «Овис» повысили цены в пределах 5-60коп./л.
Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 11 августа выросла на 2,01 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 29 050 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 10 по 11 августа, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,99
|
0,00
|
WOG
|
17,98
|
0,00
|
Авиас
|
16,95
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,96
|
0,00
|
AMIC
|
17,17
|
0,00
|
Shell
|
17,37
|
0,19
|
SOCAR
|
17,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,47
|
0,06
|
KLO
|
17,59
|
0,10
|
Параллель
|
18,08
|
0,13
|
Автотранс
|
17,43
|
0,00
|
UPG
|
17,35
|
0,20
|
SUNOIL
|
16,98
|
0,00
|
Glusco
|
17,15
|
0,00
|
Chipo
|
17,14
|
0,00
|
Авантаж 7
|
16,78
|
0,20
|
Рур груп
|
17,59
|
0,10
|
Кворум
|
17,30
|
0,60
|
Олас
|
16,70
|
0,30
|
Marshal
|
16,60
|
0,00
|
Mango
|
17,12
|
0,00
|
Motto
|
17,33
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
17,38
|
0,03
|
|
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