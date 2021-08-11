Автогаз 11 августа продолжает дорожать в рознице

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 11 августа достигла рекордных 17,38 грн/л (+3 коп./л к 10 августа). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, в сети KLO продукт подорожал на 10 коп./л, до 17,59 грн/л. На столько же подорожал продукт на АЗС «Рур груп» (до 17,59 грн/л).

«Авантаж 7» и UPG подняли цены на 20 коп./л, до 16,78 и 17,35 грн/л соответственно.

Такие сети как Shell, «Параллель», «БРСМ-Нафта», «Кворум», Motto и «Овис» повысили цены в пределах 5-60коп./л.

Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 11 августа выросла на 2,01 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 29 050 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 10 по 11 августа, грн/л